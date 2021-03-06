Cübbeli Ahmet amansız hastalığını açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında amansız hastalığını açıkladı.
Cübbeli Ahmet Hoca, "Şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz Behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani beynim kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir" dedi.