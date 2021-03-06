06 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cübbeli Ahmet amansız hastalığını açıkladı

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 13:47

Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü amansız hastalığını ilk defa açıkladı.


Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında amansız hastalığını açıkladı.
 
Cübbeli Ahmet Hoca, "Şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz Behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani beynim kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir" dedi.
 

ETİKETLER

cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü hastalık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.