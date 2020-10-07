CTH Holding bisküvi devini satın aldı

Ferrero iştirak şirketi CTH Holding, Fox’s markalı bisküvi işletmelerini satın almak için Northern Food Grocery Group Limited ile anlaştığını açıkladı. Şirket, bu satın alma ile zengin ve kaliteli bisküvi kategorisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ferrero iştirak şirketi CTH, Fox’s markalı ve M&S dahil perakendecinin kendi markasına sahip bisküvi işletmelerini bazı uzun dönem müşterileri ile satın almak için Northern Food Grocery Group Limited (NFGG) ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Söz konusu olan işletme son 12 ayda 157 milyon sterlin satış gerçekleştirdi.

Anlaşmanın, teamüllere uygun kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ve idari onayların alınmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı aktarıldı.

NORTHERN FOOD GROCERY GROUP LİMİTED HAKKINDA

CTH Holding, Northern Food Grocery Group Limited (NFGG) hakkında şu bilgileri verdi;

“BK temelli NFGG, Fox’s ve Rocky bisküvi markalarının üreticisidir. İşletme, İngiliz bisküvi pazarında köklü bir geçmişe sahip ve varlığı 1853'e kadar uzanmaktadır. Tüketiciler tarafından tanınan bir marka ve bisküvi kategorisinin her segmentinde lider konumdadır. Anlaşma kapsamında Ferrero iştirak şirketi Kirkham ve Batley'de bulunan iki üretim tesisini de devralacak.”