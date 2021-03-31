CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçları 2021 merak ediliyor! Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı CTE sözleşmeli personel alımı sonuçları merak ediliyor, CTE sonuçları açıklandı mı, CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. İKM sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adalet Bakanlığı CTE İKM başvurularının sona ermesiyle, başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe yöneldi. Peki, İKM 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İKM sonuçları 2021, Adalet Bakanlığı CTE İKM başvurularının sona ermesiyle en çok sorgulanan konuların başında yer alıyor. İKM pozisyonu için başvuru yapan adaylar, Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

ADALET BAKANLIĞI CTE İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. İKM alımı başvuru sonuçlarının 2 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın kura sonuçları 17 Mart'ta açıklanmıştı. Temizlik işçisi sözlü sınav tarihi henüz belli değil. Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.