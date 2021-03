CTE personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? CTE öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Personeli, Mühendis alımı yapılacak!

CTE 202 personel alımı ilanı yayımlandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre KPSS puan şartı ile farklı kadrolara 202 kamu personeli alımı yapılacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ile ilana başvuru yapacaklarda aranan şartlara da belli oldu.

CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan özel şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

CTE PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Veteriner lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına

öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim

programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan

yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler

için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili

ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına

öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim

programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan

yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler

için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili

ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İlana başvurular 1 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınacak.