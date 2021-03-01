CTE katip alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 160 CTE katip alımı başvuru sonuçları…

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçen hafta 160 ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacağını duyurmuştu. CTE katip alımı başvuruları 18 Ocak ve 5 Şubat tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden alındı. CTE katip alımı için başvuru yapan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. CTE katip alımı sonuçları açıklandı mı? CTE katip alımı sonuçları…

CTE katip alımı başvuruları 18 Ocak ve 5 Şubat tarihleri aralığında e devlet üzerinden alındı. CTE katip alımı başvurularını yapan adaylar merak içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. CTE katip alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 160 CTE katip alımı sonuçları…

CTE KATİP ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

CTE katip alımı sonuçları henüz açıklanmadı, sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

160 CTE KATİP ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta yayımlanan açıklamada 160 ceza infaz kurumu katibi alımı başvuru sonuçlarının 1 Mart tarihinde açıklanacağına yer verilmişti. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır. İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır.

30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.

Ancak sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans problemlerinden dolayı, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir."

Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir."