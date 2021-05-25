CTE Genel Müdürlüğü 400 idare memuru alımı sonuçları açıklandı!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 400 idare memuru öğrencisi alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav ve mülakat sonuçları açıklandı. İşte CTE Genel Müdürlüğü 400 idare memuru alımı sonuçları...

Adalet Bakanlığı duyurdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memurluğu sınav sonuçları açıklandı. Başvuruları 27 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde alınan 300'ü erkek 100'ü kadın olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı mülakat sonuçları Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte CTE Genel Müdürlüğü 400 idare memuru alımı sonuçları ve sonuç öğrenme ekranı...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 400 idare memuru öğrencisi (300 erkek - 100 kadın) alım ilanı kapsamında sözlü sınav ve mülakat sonuçları açıklandı.

400 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yağılan açıklama şu şekilde:

"12/11/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete ’de yayımlanan 300'ü Erkek 100'ü Kadın olmak üzere toplam 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı için başvurular e-Devlet üzerinden 27/11/2020 tarihinde başlayıp 11/12/2020 tarihinde sona ermiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin "Sözlü Sınav ve Mülâkat" başlıklı 31/B maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda sözlü sınav ve mülakatlar 05/01/2021 - 15/03/2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Yine aynı yönetmeliğin "Nihaî Başarı Listesi" başlıklı 31/C maddesi kapsamında idare memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarına aşağıda belirtilen linkten T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve eğitim takvimi bilahare Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden duyurulacaktır."