CTE covid-19 izni! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zamana kadar sürecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açık cezaevi izinleri ile ilgili yaptığı açıklamada açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri değişti ifadelerini kullanınca cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı sorularının sorgulanması arttı. Açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de son bulacaktı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte CTE duyuru izinleri 2021...

Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda, 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır. Bu sürenin dolmasına çok yakın aramalar artmış, mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, sorularının yanıtını aramaya başlamıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyuru yaptı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı duyurular…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, 30 KASIM'DA MI SONA ERECEK?

Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru geldi.

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Böylece açık cezaevi izinleri 30 Kasım’a kadar uzatılmış oldu.