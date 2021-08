Bilgisayarım sistemlerinin iyi ve eksiksiz olması gereken oyun türlerinden birisi de CS GO oyunudur. İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülmüş olan CS GO, geçmişten günümüze milyonlarca oyuncunun severek oynadığı bir FPS oyun türüdür.

Dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından oynanan ve e spor dalında da aktif kitleye sahip olan CS GO FPS oyun türlerinin başında gelmektedir. Oyunu tek başınıza botlara karşı oynayabilecek olduğunuz gibi özel rank sistemi ile gerçek oyunculara karşı ya da arkadaşlarınız ile de oynamanız mümkündür.

CS GO Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Farklı sürümler ile birlikte hayatımızda uzun yıllar boyu varlığını sürdüren Counter Strike, en son olarak Global Offensive sürümü ile hayatta kalma FPS oyun türü sevenlerin beğeni ile oynadığı oyundur. Oyunu bilgisayarına indirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen kişiler, oyunun sistem gereksinimlerini, bilgisayarda kapladığı yeri ve bilgisayarın açıp açamayacağını merak ediyor. CS GO için en düşük sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- 2 GB RAM

- Directx 9.0 Sürüm

- NVidia GeForce GT 420 ve üstü ekran kartı

- Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom x3 8750 ya da benzer bir işlemci

CS GO Önerilen sistem gereksinimleri:

- Intel Core 2 Duo E6600 İşlemci

- 4 GB RAM

- Directx 9

- 15 GB kullanılabilir alan

- NVidia GeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450 veya üstü ekran kartı

CS GO Kaç GB?

Bilgisayarım Açar Mı?

Sorunsuz ve yüksek FPS ile takılmadan CS GO oynamak isteyen oyuncular aynı zamanda bilgisayarları oyunu açar mı gibi soruları merak ediyor. Yaklaşık 4 GB belleğe sahip olan hemen her bilgisayar CS GO oyununu açar ancak ortalama düzeyde sorunsuz oyun keyfine erişebilmek için ekran kartınızın AMD Radeon HD 6450, NVidia GeForce GT 420 veya üstü olması gerekmektedir.