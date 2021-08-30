Crohn hastalığı genellikle de ince ve kalın bağırsaklarda görülür. Aynı zamanda bu rahatsızlık sindirim sisteminde ağızdan makata kadar olan bölgede daha çok etkili olabilir. Neden olduğu rahatsız ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterir.

Sindirim sisteminde yaşanan ve yaşamı çok olumsuz yönde etkileyen hastalıkların başında Crohn hastalığı gelir. Crohn hastalığının belirtileri ise, kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Aynı zamanda bu hastalığın tedavisi de kişiden kişiye göre değişebilir.

Crohn Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Sindirim sistemi ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden çok gelişmiş bir sistemdir. Bu sistemin genellikle ince bağırsak bölümünün son kısmında rastlanan Crohn hastalığı; tamamen iyileşmeyen, nedeni bilinmeyen, cerrahi müdahale gerektirebilen ciddi bir rahatsızlıktır.

Crohn hastalığı genellikle de ince ve kalın bağırsaklarda görülür. Aynı zamanda bu rahatsızlık sindirim sisteminde ağızdan makata kadar olan bölgede daha çok etkili olabilir. Neden olduğu rahatsız ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Bazı hastalarda ise, yaşamı tehdit edecek boyutlara kadar ulaşabilir. Bu hastalıkta bağırsaklarda yara oluşmaz. Crohn hastalığının belirtileri ise;

Karın ağrısı

İshal

Bağırsak tıkanmaları

Yorgunluk

Ateş

Kilo kaybı ve iştahsızlık

Tuvalete çıktıktan sonra bile hala bağırsakları dolu hissetmek

Sık tuvalet ihtiyacı hissetmek bu hastalığın en belirgin özellikleri arasında yer alır.

Crohn Hastalığı Yasak Yiyecekler Nelerdir?

Tüketilen hiçbir besin tek başına Crohn hastalığına neden olmaz. Ama atakların yaşanmasına iyi gelen ya da tam tersi atakları alevlendiren bazı besinler olabilir. Bu hastalar, genellikle fındık, brokoli, mısır, karnabahar, tohum ve patlamış mısır gibi lahana ailesi içinde bulunan yiyeceklerle ilgili daha fazla sorun yaşanabilir. Aynı zamanda alkol, baharatlı yiyecekler ve kafein hastalık ile ilgili şikayetleri artırabilir.

Öğünlerde tüketilen besin miktarını azaltarak öğün sayısını artırmak hastalıkla ilgili şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Sigara kullanımı, Crohn hastalığı şikayetlerini önemli ölçüde artıracağı gibi hastalığın ilerlemesine de yol açabilir. Stresi, nefes egzersizleri, spor, yoga gibi yöntemlerle azaltmak faydalı olur. Aynı zamanda lif alımının doğru bir şekilde ayarlanması, yağ ve süt alımının sınırlandırılması, gün içinde bol su tüketilmesi atakların yaşanmasına iyi gelebilir. Çocuklar ve genç yetişkinler için yapılan sıvı diyet şikayetlerinin azalmasına önemli ölçüde yardımcı olur. Birkaç hafta boyunca, normal diyet yerine ihtiyaç duyulan tüm besinleri de içeren bazı özel içecekleri de kullanabilir.