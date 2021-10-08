Craftistanbul başladı

El sanatları üretenler için; turistik hediyelikler, evlerde, ofislerde kullanılan dekoratif eşyalar ve özgün kişisel giysiler, aksesuarlar önemli bir pazar.Dünya ülkelerinin geleneksel ve çağdaş el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı başladı.

El sanatları; insanların ve ülkelerin geleneklerine, inançlarına, kültürel yapılarına, beğenilerine, tarihi, sosyal ve ekonomik durumlarına göre değişiklikler gösteren objelerdir. Bu özellikler nedeniyle, tarih boyunca farklı toplumlarda ve uluslarda değişik el sanatları doğmuş ve gelişmiştir. Bugün dünya müzelerinde sergilenen pek çok eser geçmişten bugüne taşınmış, el işçiliği ile üretilmiş çok değerli örneklerdir.

El sanatları, işlevleri, malzemeleri, üretim teknikleri, biçimleri, renk ve desen özellikleri bakımından önemli ve özgündür. El sanatları, geleneksel üretimde malzemesini genellikle yakın doğal çevreden sağlayan ‘çevre duyarlı’ bir uğraş alanıdır. Dünya ülkelerinin geleneksel ve/veya çağdaş el sanatlarını tanıtma; üreticilerine yeni pazar kanalları kazandırma; tüketicilerine doğru ve kaliteli hediyelik eşya sunma amaçları doğrultusunda CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı düzenleniyor. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 130 katılımcı ve 400 ün üzerinde el sanatçısı ile kalkınma ajansları, ticaret odaları, belediyeler, üniversiteler, olgunlaşma enstitüleri, 10’un üzerinde ülke, müzeler, vakıflar, dernekler ve kooperatiflerin de yer aldığı fuara Fatih Belediyesi , beş farklı sanat dalıyla katıldı.