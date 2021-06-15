SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlara koronavirüs hakkı tanındı, randevular alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada “Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacak” ifadesini kullanınca covid olanların ne zaman aşılanacağı sorgulanmaya başlandı. Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir? Covid olanlar için geçerli aşı aralığı…

Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir? Aşılama süreci devam ediliyor. Son olarak SGK’ya bağlı çalışan herkese aşı hakkı çıktı. Kovid olan kişilerin ne kadar süre sonra aşı olacağı ise merak edildi.

Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:

"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."