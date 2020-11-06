Covid aşısında öncelikli hedef genç yaş grubu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aralık ayında Çin'den getirileceğini duyurduğu Covid-19 aşısında belli gruplara, özellikle de genç yaş grubuna öncelik verileceğini söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Bu hastalığı yayan, bulaştıran önemli unsur genç yaş grubudur. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor" dedi.

Türkiye'de Faz 3 çalışmaları süren Çin aşısının gönüllü uygulamalarına da katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek, 5 milyon dozluk aşının ilk uygulama alanının bulaştırmada en önde yer alan çalışma hayatındaki genç bireylere yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Gerek, temel hedefin aktif iş hayatı içerisinde olan kişileri öncelikli aşılayarak, bulaşma yollarını ortadan kaldırmanın hedeflendiğini belirterek, "İşin doğrusunu tabii ki Sağlık Bakanımız ve sağlık kurullarımız biliyordur; ancak şu andaki görünen durum budur. 65 yaş üzerinin aşılanması belki daha sonraki dönemde söz konusu olacaktır. 65 yaş altında özellikle sağlık çalışanları, hizmet sektöründe ön planda çok kişiyle muhatap olan kişiler olmak kaydıyla bu aşıda belli gruplara öncelik verilecektir. Bu hastalığı yayan, bulaştıran önemli unsur, genç yaş grubudur. Belli bir yaşa kadar, aktif çalışma hayatın içerisinde olan kişiler öncelikli olarak aşılanmak suretiyle bu salgının önüne geçilmek hedefleniyor" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR YAN ETKİ HİSSETMEDİM'

Prof. Dr. Gerek, aşının her yaş grubuna uygulanabileceğini, özellikle risk grubunun daha belirgin olması kaydıyla aşının uygulanabileceğini ifade etti. Kendisinin de aşının gönüllü uygulamalarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gerek, "Aşının 1'inci ve 2'nci dozları yapıldı. Bu aşıdan dolayı da herhangi bir yan etki hissetmedim. Güvenlik marjının yüksek olduğunu düşündüğümüz bir aşıdır. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman aşının olası yan etkileri varsa, bunları ortadan kaldırmak suretiyle yaygın kullanıma sokulacaktır. Ümit ediyoruz ki, 2021 yılının başında birçok firma bu aşıyı insanların kullanımına hazır hale getirir" ifadelerini kullandı.