Covid aşı randevusu nasıl alınır? 60 yaş üstü eşlere aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler" açıklamasını yaptı. Peki, Covid aşı randevusu nasıl alınır? 60 yaş üstü eşlere aşı randevusu nasıl alınır? Covid 19 aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte aşı randevusu alma ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca, aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu olarak aşı olabileceklerini duyurdu. Bu haberin ardından milyonlar" 60 yaş üstü eşlere aşı randevusu nasıl alınır?" sorusunu araştırıyor. Peki, Covid aşı randevusu nasıl alınır? Covid 19 aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte aşı randevusu alma ekranı!

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından, aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu olarak aşı olabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

MOBİL UYGULAMA İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA (TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA)

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.