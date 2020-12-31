Sağlık çalışanlarından yılbaşı mesajı

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yılın son günü maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılını kutlayarak 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle tedavi görenleri hayatta tutmak için verdiği fedakarca mücadele devam ediyor. Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılını hazırladıkları video ile kutladı. Yeni yılda maskesiz, sosyal mesafesiz günler dileğinde bulunan sağlık çalışanları, sağlıkta şiddetin de son bulmasını istedi.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Damar Cerrahisi İzolasyon Servisi'nde görevli Pınar Demirtaş, vatandaşlardan evde kalmalarını isteyerek koronavirüsün bitmesi dileğinde bulundu. Koronavirüs izolasyon hemşiresi Serap Başaran da yeni yılda maskesiz yaşamla normalleşme sürecinin başlaması dileğinde bulunarak, "Bunun için tüm insanlardan biraz daha özen istiyoruz" dedi.

'VARLIĞINIZ VE GAYRETİNİZ BİZE GÜÇ VERİYOR'

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise 9 aydır canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, üniversitede görev yapan mesai arkadaşlarının yeni yılını tebrik etti. Yıldız, üniversite çalışanlarına gönderdiği tebrik kartına da, "Varlığınız ve gayretiniz bize güç veriyor. Rabb'im sizi muhafaza eylesin, sağlıcakla kalınız" diye yazdı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur başarı getirmesi dileğinde bulundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Erbasan, yeni yıl dileğinde, "Küresel salgınla savaştığımız bugünlerde 2021 yılının önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.