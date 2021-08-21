COVID-19’un yayılmasını engellemek için 8 önemli adım!

Günümüzde en ufak bir öksürük ve halsizlik belirtilerinde hemen akıllara COVID-19 geliyor. Son dönemde öksürük, hafif ateş, hapşırma, burun ve geniz akıntısı nedenleriyle doktora başvurularda artış görüldüğünü belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 delta varyantı ve diğer varyantların belirtileri hem grip hem de nezle ile benzerlik gösteriyor. COVID-19 temasınız yoksa ve 2 doz aşılı iseniz bu durumda diğer virüslere yakalanmış olma ihtimaliniz daha yüksektir. Ancak burada ayırt edici tek yol PCR testi yaptırmak. Test negatif bile olsa başkalarına bulaştırmamaya özen gösterilmeli” açıklamasında bulundu.

Son dönemde hafif ateş, öksürük, hapşırma, burun ve geniz akıntısı nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan kişilerin çoğunun en az bir doz aşılı olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu belirtiler çoğunlukla nezleye neden olan Rhinovirus gibi virüslerde görülüyor. Bu belirtiler görüldüğünde bir sağlık kurumuna başvurup test yaptırarak nezleye mi, gribe mi yoksa COVID-19’a mı yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Şikayetler 3-4 günü geçerse yeniden doktora başvurulmalı” dedi.

KURALLARIN GEVŞETİLMESİ NEZLE VE GRİP VAKALARINI ARTTIRDI

Grip ve nezlenin ağırlıklı olarak sonbahar ve kış aylarında görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz özellikle nezlenin daha fazla görülmesinin temel nedeni aşılı olanların maske kuralını gevşetmeleri. COVID-19 salgınından beri kışın grip vaka sayısı belirgin bir şekilde düştü, bunun en önemli nedeni maske, mesafe ve hijyen kuralına uyum ve kısıtlamalar nedeniyle kapalı ortamlarda bulunmamaktı. Ancak yaz mevsimiyle beraber klima kullanımı, sosyalleşme ve kuralların gevşetilmesi bu tip virüslerin yeniden hayatımıza girmesine neden oldu” dedi.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Hem COVID-19 hem de grip virüslerinin hafif hastalıklara yol açtıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabildiklerini hatırlatan Doç. Dr. Hakko, “Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin COVID-19 testleri negatifse, bol sıvı almaları, belirtileri azaltıcı ilaçları kullanmaları, istirahat etmeleri ve sağlıklı beslenmeleri gerekir. Hastalığı başkalarına bulaştırmamaya dikkat etmeleri çok önemli. COVID-19 aşılarını yaptırmayanlar ise vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalı veya tamamlamalı” uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Hakko hem nezle ve grip virüslerinden hem de COVID-19’dan korunmak ve yayılmasını engellemek için 8 önemli hatırlatmada bulundu.

- Evden dışarı çıktığınızda maskenizi burnunuzu ve çenenizi örtecek şekilde takın.

- Sık sık el yıkayın.

- Her ortamda sosyal mesafeyi koruyun, insanlarla aranızda en az 3-4 adım mesafe olsun.

- Ellerinizle ağzınıza, yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokunmayın.

- Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmayın, hasta kişilerden uzak durun, temas etmeyin.

- Temas ettiğiniz yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin.

- Elinize hapşırıp öksürmeyin. Kolunuzun iç kısmına veya bir peçeteye hapşırın veya öksürün.

- Hastaysanız evde oturun.