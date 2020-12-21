Covid 19 mutasyonu Covid 20 nedir? İngiltere’de Covid 20 paniği! B117 mutasyona uğrayan corona belirtileri nelerdir?

Koronavirüs mutasyon haberi dünyada bomba etkisi yarattı. Dünyada etkisi devam eden Covid-19 kabusu hakkında ile korkutan açıklama İngiltere Başbakanı Boris Jhonson tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü de Boris’in ardından koronavirüs mutasyon haberi ile ilgili açıklamada bulundu. Öte yandan Sosyal medyada "Covid-20" ismiyle trend olan gelişme sonrası ülkeler teker teker İngiltere'ye kapılarını kapattı. İşte yeni mutasyona uğrayan korona ile ilgili son gelişmeler…

Koronavirüs mutasyon paniği başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada şok etkisi yarattı. Korona mutasyon haberi Sosyal medyada kısa sürede "Covid-20" hastagiyle kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Konuyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması gelirken Türkiye'de dahil olmak üzere ülkeler İngiltere'ye kapılarını kapatıp, uçuşları durdurdu. B117 mutasyona uğrayan corona belirtileri belli mi?

İLK AÇIKLAMA JHONSON'DAN GELDİ!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını, bu türün diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Bu sebeple, Londra ve çevresinde Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

TÜRKİYE DE DAHİL İNGİLTEREYE KAPILAR KAPANDI!

İngiltere'de koronavirüs mutasyonu sonrası ülkeler birer birer İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Mutasyona uğrayan yeni virüs sebebiyle İngiltere'ye uçuşları durduran ülkeler arasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda bulunuyor. Öte yandan, AB nasıl hareket edeceklerini belirlemek için kriz toplantısı yapacağını açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs mutasyon haberleri sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar geldi. Yapılan açıklamlarda mutasyonla ilgili gelişmeler sadece İngiltere değil tüm dünyada yakından takip edildiği İngiltere'deki durumla ilgili de İngiliz makamlarıyla yakın temasta olunduğu söylendi.

SOSYAL MEDYADA "COVİD-20" TREND OLDU!

Koronavirüs mutasyon haberleri tüm dünyada panikle takip ediliyor. Yaşnana gelişmeler ise sosyal medyada "COVID-20" ismiyle trend oldu. Sosyal medya kullanıcıları koronavirüs mutasyon haberleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini "COVID-20" etiketiyle tüm dünyada paylaşmaya başladılar.

MUTASYONA UĞRAYAN CORONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.