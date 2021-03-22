Covid-19 kalp büyümesine sebep olabilir!

Özellikle virüsler olmak üzere, zararlı mikroorganizmalar kalp kasını tutarak kalp büyümesine sebep olabilirken, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 da kalp kasını tutarak kalbin büyümesine yol açabiliyor. Peki, kalbi büyüten temel sebepler nelerdir? Kalbin büyümesine sebep olan hastalıklar nelerdir? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr Mehmet Balkanay, halk arasında ‘Kalp Büyümesi’ olarak bilinen ‘Kalp Kası Hastalıkları’ hakkında bilgi verdi.

Kalp büyümesine sebep olabilecek hastalıklar arasında: ‘Yüksek tansiyon, kroner arter hastalığı, romatizmal ve romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı, metabolik hastalıklar, virüsler ve diğer mikroorganizmalar yer alıyor. Uzmanlar, dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un da kalp kasını tutarak kalbin büyümesine yol açabileceğini belirtiyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr Mehmet Balkanay, halk arasında ‘Kalp Büyümesi’ olarak bilinen ‘Kalp Kası Hastalıkları’ hakkında bilgiler verdi. Covid-19 virüsünün de kalp kasını tutarak kalbin büyümesine sebep olabileceğini ifade etti. Doç. Dr Mehmet Balkanay, kalbin büyümesine sebep olan hastalıkları anlattı.

KALBİN BÜYÜMESİNE SEBEP OLAN HASTALIKLAR

Kardiyomyopatiler deyince kalp kası hastalıkları ve sonucunda gelişen kalp yetmezliği ve büyümesi akla gelir.

Kalp yetmezliğinin önemli sebeplerinden biri ‘Kalp kası hastalıkları’dır.

Kalp yetmezliğinin pek çok sebebi vardır ve birbiri içine girmiş bu sebeplerin sonucunda da, tedavisi güçlük yaratan kalp büyümesi hastalıkları gelişebilir.

Kalp kası hastalıkları temel olarak üç ana gurupta toplanır:

1.Grup: Kalp kası duvarının kalınlaşması sonucunda kalbin büyümesi.

2. Grup: Kalp kasının gevşeme özelliğinin sınırlanması

3. Grup: Kalp kasının genişlemesi ve kasılma gücünün azalması sonucunda kalbin büyümesi.

KALBİ BÜYÜTEN TEMEL SEBEPLER NELERDİR?

Öncelikle sebebi bilinen ve sebebi bilinmeyenler olmak üzere iki guruba ayırıyoruz. Bilim insanları, her geçen gün sebebi bilinmeyen kalp büyümelerinin sebeplerini bulmakta, tanımlamakta ve bu gurubu giderek küçültmektedirler. Kalp kası hastalığı yapan yani kalbi büyüten başlıca bilinen sebepler neler olabilir?

Yüksek tansiyon: aylar, yıllar sürmüş ve uygun, doğru tedavi görmemiş hastalarda yüksek tansiyon kalp kası duvarı kalınlaşmasına ve kalbin büyümesine sebep olur.

Koroner arter hastalığı: kalp kası koroner arterlerdeki darlıklar nedeniyle iyi kanlanamaz. Yeterli oksijen, besin ve enerjiye kavuşamayan kalp kası hücreleri giderek zayıflar ve kalbin zayıflaması ile sonuçlanır. Buna tıp dilinde iskemik dilate kardiyomyopati diyoruz. Yani, az kan almış, genişlemiş, kasılması yetersiz kalp kası hastalığı kalbin aşırı büyümesine sebep olabilir.

Romatizmal veya romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları: Zamanında uygun şekilde ilaç, cerrahi veya kardiyolojik girişimlerle tedavi edilmemiş hastalar da kalp büyümesi ile karşılaşırlar.

Doğuştan kalp hastalığı: Doğuştan anormal anatomi ile doğan kişilerde görülen kalp kası hastalıkları olabilir. Bu kişilerdeki anatomik bozukluk hayatın ilerleyen evrelerinde anormal kalp kası gelişimlerine ve kalbin büyümesine sebep olabilirler.

Zamanında ve uygun şekilde opere edilmeleri gerekir.

Metabolik kalıtsal hastalıklar: Yaşama idamemizi sağlayan, yani hareketimizi,enerjimizi, kimyasal ve biyokimyasal döngüdeki bozukluklar kalp kasının gevşemesine ve kalbin büyümesine sebep olabilir.

Virüsler ve diğer mikroorganizmalar: Özellikle virüsler olmak üzere zararlı mikroorganizmalar kalp kasını tutarak kalp büyümesine sebep olabilir. Güncel olan Covid-19 da kalp kasını tutarak kalbin büyümesine sebep olabilir.