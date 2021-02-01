Covid 19'da K vitamini uyarısı! Ölüme neden olabilir!

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, K vitamini eksikliğinin corona virüs hastalarında ani ölüme neden olabileceğini açıkladı.

Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin corona virüs çifte önemine işaret ederek, eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve ani ölüme neden olabileceğine açıkladı.

DAHA CİDDİ AKCİĞER HASARI OLUŞTURUYOR

Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, corona virüste daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor.

Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor, bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.

YAĞLI PEYNİR, SÜT VE TEREYAĞI

NTV'de yer alan habere göre, K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, Covid-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.

İzvestiya gazetesinin bilim insanlarının bulgularına ilişkin görüşüne başvurduğu Rus uzmanlar, K vitamininin Covid-19'da önemli bir rol oynayabileceğini kabul ederek, vücudun bu maddenin gerekli normunu korumak için, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra daha fazla yeşil sebze tüketilmesini tavsiye etti.