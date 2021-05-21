Covid-19 beyindeki gri maddenin hacmini azaltıyor

ABD’li bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19) beyni nasıl etkilediğini ortaya koyan yeni bir araştırma yaptı. Araştırmacılar, corona virüsün vücudun haraketlerini düzenleyen beyindeki gri maddenin hacminin azalmasına neden olduğunu belirterek, ardından tutarsız davranış, zayıf hafıza, halüsinasyon, beyin sisi ve yorgunluk gibi durumların yaşandığını ortaya koydu.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 15'i nörolojik problemler yaşıyor. Ciddi derecede hasta hastalarda daha sık görülen semptomlar arasında bilinç bozukluğu, beyin sisi ve halüsinasyon yer alıyor. Bununla birlikte, daha önce Covid-19'un beyin üzerindeki fiziksel etkileri tam olarak anlaşılamamıştı.

Atlanta'daki Georgia Eyalet Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, İtalya 'nın Brescia kentindeki bir hastanede nörolojik semptomlar için değerlendirmeye giren hastaların tomografi taramalarını analiz ettiler. Ekip, hastaların beyinlerinin dış katmanında veya korteksinde çoğunlukla nöronların hücre gövdelerinden oluşan gri madde miktarının azaldığını keşfetti.

Çalışmada incelenen toplam 120 hastadan 58'inin Covid hastası olduğu, 62’sinin ise negatif test ettiği belirtildi. Ekip, iki grubu yaş, cinsiyet ve diğer hastalıklara göre eşleştirdi. Araştırmacılar, ikinci grupta gri madde hacminde önemli bir fark görmezken, Covid-19 hastaları arasında çeşitli farklılıklar buldular.

GRİ MADDE HACMİNİN AZALMASI İLE 6 AYDAN UZUN SÜREN NÖROLOJİK SEMPTOMLAR BAĞLANTILI

Sonuçlarda, oksijen tedavisine ihtiyaç duyanlarda, ihtiyaç duymayanlara kıyasla beyinlerinin ön loblarındaki gri madde hacminin azaldığı görüldü. Ön bölgelerdeki daha düşük gri madde hacminin söz konusu hastaların hastaneden taburcu olmasının ardından 6 ay sonrasına kadar devam eden şiddetli nörolojik semptomlarla bağlantılı olduğu görüldü. Aynı durum hastalıkları sırasında ateşi olan hastalarda da gözlemlendi.

Neurobiology of Stress dergisinde yayınlanan çalışmada, beynin frontal bölgelerindeki gri maddedeki azalmanın ajitasyon (genel olarak kişisel ruh bozukluğu nedenlerine, aynı zamanda çevrenin tutum ve davranışına da bağlı olarak davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren az ya da çok tutarsız aşırı davranış) ilişkili olduğunu buldu ve bu durum, iyileşen hastaların sıklıkla deneyimlediği ruh hali değişikliklerinin altında yatabileceklerini düşündürdü.

Üç kurumdan oluşan Nörogörüntüleme ve Veri Bilimi Çeviri Araştırma Merkezi'nin (TReNDS) yöneticisi ve Georgia Eyaleti'nde psikoloji profesörü olan kıdemli yazar Vince Calhoun, "Covid-19 hastaları için nörolojik komplikasyonlar giderek daha fazla belgeleniyor. Şizofreni gibi diğer duygudurum bozukluklarında da gri maddede bir azalma olduğu gösterilmiştir ve muhtemelen gri maddenin nöron işlevini etkileme şekli ile ilgilidir ” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK ATEŞ VE OKSİJEN YETERSİZLİĞİ BEYNİN ÇEŞİTLİBÖLGELERİNE ZARAR VEREBİLİR

Diğer taraftan, bilim insanları çalışmanın sonuçlarının hastaların uzun vadeli sonuçlarını belirlemek veya tedavi seçeneklerini değerlendirmek için kullanılabileceğini bildirdi. Çalışmanın yazarları, Covid-19 enfeksiyonun ateş veya oksijen eksikliği nedeniyle belirlenen beyin bölgelerine dolaylı olarak zarar verebileceğini ifade etti.

GRİ MADDE NEDİR?

Bilim insanları, insanların sinir sistemini iki ayrı bölümde ele alıyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin, omurilik, beyin sapı ve beyincikten oluşuyor ve iki farklı renkte doku bulunuyor: gri madde ve beyaz madde. Gri madde çoğunlukla nöronların hücre gövdelerinin bulunduğu, miyelin kılıfı olmayan bölümden oluşuyor. Aksonlar burada hücre gövdelerinden çıkarak beynin değişik bölgelerine uzantılar yapıyor. Gri maddedeki aksonların büyük bir kısmı miyelinsiz. Renginin gri olması da beyaz renkli miyelin kılıfının olmayışından kaynaklanıyor.

Gri madde beyinde bilgi işlemeden sorumlu bölgedir. Burada üretilen sinyaller gri maddenin diğer alanlarına veya duyusal alanlara gidiyor. Çıkan sinyaller motor bölgeleri harekete geçirerek vücudun faaliyetini yönetiyor.