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Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 10:09

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği corona virüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin ve Meksikada üretilecek olan Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu. Geliştirilen corona virüs aşısının 2021 yılının ilk yarısında çıkacağı belirtildi.


Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Arjantin ve Meksika'da üretileceğini açıkladı.
 
Fernandez, düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika'da yapılacağını duyurdu.
 
İŞTE AŞININ FİYATI
 
Devlet Başkanı Fernandez, 2021'in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.
 
Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.
 

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