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Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için başvuru yapıldı

07 Ekim 2021 Perşembe - 15:49 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 15:58

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığında kullanılabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptıklarını açıkladı.


Pfizer şirketi, sosyal medya hesabından BioNTech ile ortak geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.
 
Yapılan açıklamada ABD’nin denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bu aşının 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının önünün açılmasıyla ilgili bir 'acil kullanım onayı' başvurusu yapıldığı belirtildi.
 
 

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