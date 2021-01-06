Covid-19 aşısı için onay! 50 milyon doz...

Avrupa mutasyona uğrayan Covid-19 vakaları ile mücadele ederken, Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşının ardından, ikinci bir koronavirüs aşısına daha onay çıktı.
Avrupa İlaç Ajansı(EUA) ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşının kullanımını onayladığını duyurdu.
Bununla birlikte Ajans'ın onayı sadece tavsiye niteliği taşıyor. Kurumun, 27 ülkede aşının kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Komisyonu'nun akşam saatlerinde Moderna aşısına nihai onayı vermesi bekleniyor.
Öte yandan, Almanya Sağlık Bakanlığı AB aracılığıyla 50 milyon doz Moderna aşısı alacağını duyurdu. Hollandalı yetkililer ise, aşının İngiltere'de orta çıkan ve 35'i aşkın ülkeye yayılan B117 adı verilen mutant virüse karşı etkili olabileceğini belirtti.
MODERNA AŞISI HAKKINDA
ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geçen kasım ayında geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1 oranında etkinlik gösterdiğini duyurdu. Pfizer/BioNTech aşısı gibi, Moderna aşısı da mesajcı RNA (mRNA) teknolojisi kullanıyor.