Covid 19 aşı sırası hangi yaş grubunda, aşı yaşı kaça düştü? Aşı sırası nereden öğrenilir?

Aşı sırası hangi yaş gurubunda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini durmasının ardından aşılama programı detayları sorgulanmaya başlandı. Öte yandan meslek gruplarının da aşı tanımlanmasına devam ediliyor. Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının yanı sıra berber ve kuaförler, kargo firmalarının da aşılanacağını duyuruldu. Taksici ve dolmuşçulara aşı sırası da dün geldi. Peki, aşı sırası nereden öğrenilir?

Aşı sırası hangi yaş gurubunda? Corona virüsü salgıyla mücadele devam ediyor. Aşılama programında meslek gruplarının tanımlanmasına devam edilirken, aşı sırası 40 yaş ve üzeri için geldi. Koca ayrıca “Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor” dedi. Peki, Aşı sırası nereden öğrenilir?

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI KARARI

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlanacağını ifade etti. Koca, randevuların bugünden itibaren alınabileceğini belirterek, “Bu güce güvenin” dedi.

AVUKATLAR DA PROGRAMA DAHİL OLUYOR

Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu belirterek, bugünden itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ 40 YAŞ VE ÜSTÜ PROGRAMA DAHİL EDİLİYOR

Bakan Koca, çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Koca, şunları söylemişti:

Sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart.

İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun.

Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

TAKSİCİ VE DOLMUŞCULAR AŞI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” ifadelerini kullandı.

AŞI SIRASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar e-Nabız'dan aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Aşı sırası sorgulamasına göre aşı sırası gelen vatandaşlar aşı hizmetinden faydalanabiliyor. e-Nabız'ın yanı sıra 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak da aşı sırasını öğrenmek mümkün.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.