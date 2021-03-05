Cougar helikopter Bitlis'de dün meydana gelen helikopter kazasının ardından araştırılan konular arasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazanın detaylarına ilişkin veriler paylaşılırken, helikopterin 1996 yılında TSK envanterine giren Fransız-Alman üretimi Cougar tipi helikopter olduğu belirtildi. Peki Cougar helikopter nerede üretiliyor, özellikleri nelerdir?

Bingöl'den hareket eden Cougar tipi helikopter kaza kırımına uğrayarak, düştü. Helikopterin düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı önce 9 askerimizin şehit olduğunu duyurmuş, 4 askerin ise yaralandığını belirtilmişti. Sonrasında 2 asker daha şehit olduğu açıklandı ve şehit sayısı 11'e yükseldi. Peki, Cougar helikopter nerede üretiliyor, hangi ülkenin? AS532 Cougar helikopterin özellikleri neler?

Cougar helikopter nerede üretiliyor, hangi ülkenin?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada düşen helikopter Cougar tipi bir genel maksat helikopteriydi. Fransız menşeli helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında girdi. Cougar'lar daha çok arama kurtarma ve personel taşıma görevlerinde kullanılıyor.

AS532 Cougar helikopterin özellikleri

3 mürettebatı bulunuyor

9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahip helikoptere güç, çift motorla sağlanıyor. Mürettebat 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni olmak üzere 3 kişiden oluşuyor.

20 personel taşıyabiliyor

Helikopter hava sıcaklığına ve bulunulan rakıma göre değişmekle birlikte ortalama 20 personel taşıyabiliyor.

Bitlis'te meydana gelen kazada da helikopterin içinde çok sayıda asker bulunuyordu.

Çok sayıda ordu kullanıyor



Üretimi Fransız menşeli olan helikopter Eurocopter adıyla da biliniyor.

Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil çok ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor.

Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil havacılıkta eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından AS-532UL versiyonu kullanılmaktadır.

Alımına 1993'te karar verilen AS532 Cougarlardan ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da üretilen helikopterler Türk Kara Kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

Genel Özellikler (AS532 UB)

Ağırlık:

Yüksüz: 4,350 kg

Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg

Uzunluk: 15.53 m

Yükseklik: 4.92 m

Rotor çapı: 15.6 m

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

Performans

Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)

En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)

Hizmet Tavanı: 3,450 m

Menzil: 573 km

Cougar kazaları

Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Dün meydana gelen kazayla birlikte bu sayı 39’a yükseldi.

Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi, 11 asker şehit oldu.

İkinci kaza, Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 29 Nisan 2003´te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.