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Coşkun Sabah'tan tartışma yaratacak açıklama
Geçtiğimiz günlerde 32 yıl önce aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında konuşan Coşkun Sabah'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha çıkan haberlerin yankısı sürerken Sabah'tan tartışma yaratacak yeni açıklamalar geldi
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Sabah, 'Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem' ifadelerini kullandı. İşte Coşkun Sabah'ın açıklamalarından satır başları...