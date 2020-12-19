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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: Olmadı mı deseydim?

Geçtiğimiz günlerde 32 yıl önce aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında konuşan Coşkun Sabah'ın, "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı" sözleri gündem oldu. Önceki gün muhabirlerle sohbet eden usta sanatçı, konuya açıklık getirdi.

Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar açıklaması: Olmadı mı deseydim? Engelsiz Yaşam Vakfı ile Türk Kızılay’ın iş birliğiyle Cizre’deki ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan ünlü isimlerden Coşkun Sabah, yardım taşıyan araçların yola çıkmasının ardından muhabirlerle sohbet etti.
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