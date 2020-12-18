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Coşkun Sabah itirafı magazin gündemini salladı! 'Ben öyle bir şey demedim'

18 Aralık 2020 Cuma - 9:55 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 9:55

Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar ile ilgili itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sabah açıklamalarından üç gün sonra söylediklerini yalanladı. Sabah'ın yeni açıklamaları herkesi şaşırttı.


UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “UçanKuş’ta Pişti” programına katılan Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar’ın askerdeyken kendisini futbolcu Tanju Çolakoğlu ile aldattığını söylemişti.
 
32 yıl sonra açılan ‘Hülya – Coşkun’ olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sabah, yaptığı açıklamayı yalanlayarak, “Ben öyle bir şey demedim” dedi. UçanKuş ise Coşkun Sabah'ın itirafını ve son açıklamalarını yan yana getirdi.
 
Coşkun Sabah son açıklamasında "Açıklamayı yapan ben değilim" diyerek herkesi şoke etti. Sabah açıklamasının devamında "32 yıl önce yaşanan bir olayı açan Erol Köse" dedi.

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