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Coşkun Sabah isyan etti! 'Villaları 90 milyon dolar'
Eskişehir'de 15 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurup, yumurta işine giren Coşkun Sabah, yurt dışındaki yıldızların teliflerle zengin olduğunu ancak Türkiye'de durumun tam tersi olduğunu savundu.
Harbiye'deki bir kongre merkezi çıkışı objektiflere yansıyan Coşkun Sabah, işlerinin iyi gittiğini; Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını söyledi.