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Canlı yayında Çoşkun Sabah ile Bircan Bali arasında 'Beyefendi' krizi! 'Bana ne sizin isminizden...'
Coşkun Sabah son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Sabah, şimdi de sunucu Bircan Bali ile birbirine girdi. Coşkun Sabah kendisine 'Beyefendi' diyen Bircan Bali'ye kızınca ünlü sunucu çileden çıktı.
Coşkun Sabah, 32 yıl önce aşk yaşadığı Hülya Avşar’ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığı iddiası ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.