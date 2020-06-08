08 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.714 0.63 EURO 7,6530 0.29
USD 6,7880 0.34 ALTIN 370,040 0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çorum TOKİ kura sonuçları 2020 - Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

08 Haziran 2020 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 13:55

Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 merak ediliyor. Çorum Merkez 250/100000 toplu konut projesi, TOKİ Çorum başvurusu kabul edilenler tarafından araştırılıyor. TOKİ Çorum Merkez kura kura sonuçları belli oldu mu? sorusuna cevap aranmaya başlandı. 2+1 175, 3+1 75 konutun hak sahibinin belirleneceği Çorum TOKİ kura çekilişi bugün saat 14.00’de noter huzurunda canlı yapılacak. Çorum TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Çorum kura çekilişi ve sorgulama hakkında merak edilenler.


TOKİ Çorum kura sonuçlarıyla 250 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çorumlular bugün çekilecek Çorum Merkez TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 175, 3+1 75 konutun çekilişi bugün saat 14.00’de yapılacak. Peki, Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….

ÇORUM TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Çorum TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

ÇORUM MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Çorum sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ ÇORUM PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

ETİKETLER

um TOKİ kura sonuçları 2020 Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları Çorum kura çekilişi Çorum TOKİ kura çekilişi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.