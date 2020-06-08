Çorum TOKİ kura sonuçları 2020 - Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ Çorum kura sonuçlarıyla 250 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çorumlular bugün çekilecek Çorum Merkez TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 175, 3+1 75 konutun çekilişi bugün saat 14.00’de yapılacak. Peki, Çorum Merkez TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….
ÇORUM TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Çorum TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 14.00’de yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
ÇORUM MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Çorum sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ÇORUM PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.