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Çorum'da PKK'lı terörist yakalandı

19 Şubat 2018 Pazartesi - 18:25 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 18:25

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen H.V. yakalandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe köyü mevkiinde düzenlenen hava destekli operasyonda yaralanan ve terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen H.V., Çorumun Sungurlu ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen H.V., bugün, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
 

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