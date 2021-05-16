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Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

16 Mayıs 2021 Pazar - 2:35 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 2:35

AFAD verilerine göre, merkez üssü Çorum'un Sungurlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
 
Deprem yerin 13,94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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AFAD Çorum Sungurlu deprem
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