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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

18 Kasım 2020 Çarşamba - 2:25 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 2:26

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD, Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
 
Depremin derinliği 10.77 km olarak açıklanırken saati 02.05 olarak belirtildi.
 

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