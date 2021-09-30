30 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.407 1.09 EURO 10,2920 -0.61
USD 8,8650 -0.58 ALTIN 500,370 1.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çorum'da 3,7 büyüklüğünde deprem

30 Eylül 2021 Perşembe - 16:36 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 16:37

AFAD'ın verilerine göre Çorum-Merkez'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Depremin Türkiye saati ile 16.20'de, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

 

 

ETİKETLER

Çorum AFAD deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.