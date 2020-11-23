Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 10 milyon doz aşının yola çıktığının söyledi. Peki, CoronaVac Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısı ücretsiz mi? Çin aşısı başarı oranı nedir? İşte Çin aşısı CoronaVac ile ilgili detaylar...

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulamasına, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara da başlandı. Çin'in Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının Faz 3 çalışmalarına Türkiye de katıldı. Çin aşısı, ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Sağlık Bakanlığı 'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından aşı denemeleri için gönüllü vatandaş başvuruları alınmıştı. Bakanlığın açıklamasının ardından 20 bin gönüllü vatandaşın aşı denemesi için başvurduğu belirtildi.

ÇİN AŞISI BAŞARI ORANI NEDİR?

Çin şirketi Sinovac, Türkiye'de de denemeleri süren CoronaVac adlı aşının birinci ve ikinci faz sonuçlarının başarılı olduğunu açıkladı. Çinli uzmanlar aşının acil kullanıma uygun olduğunu söyledi.

Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 700 kişiyle yapılan denemelerde aşı, hızlı bir bağışıklık tepkisine yol açtı.

Şimdiye kadar ABD Almanya ve Rusya 'da geliştirilen üç aşının, on binlerce kişiyle yürütülen üçüncü ve son faz denemelerinde, virüse karşı en az yüzde 90 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

CORONAVAC ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın aşı konusunda etraflı bilgiler verdiğini dile getirerek Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmeler tamamlandığını yazdı.

Müftüoğlu, "Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atılmış. İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti" dedi.

ÇİN AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

Osman Müftüoğlu köşe yazısında aşı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Dr. Koca’dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek."

CORONAVAC ACİL KULLANIMA UYGUN

Çin'de şimdiye kadar CoronaVac dahil dört aşı üçüncü faza ulaştı.

Ancak CoronaVac'a ilişkin bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan veriler birinci ve ikinci fazları kapsıyor.

Raporda aşının Nisan ve Mayıs'ta yapılan denemelerde hızlı bir bağışıklık tepkisine yol açtığı bildirilmesine rağmen başarı oranına ilişkin bir veri yer almıyor.

Raporu kaleme alan uzmanlardan Zhu Fengcai, birinci fazdaki 144 ve ikinci fazdaki 600 gönüllüyü kapsayan bu sonuçların, aşının acil kullanıma uygun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Üçüncü fazla ilgili sonuçlar henüz yayımlanmadı.