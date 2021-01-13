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CoronaVac aşısı için 'Acil Kullanım Onayı' verildi

13 Ocak 2021 Çarşamba - 19:05 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 19:06

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya  Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında  kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle  mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon  Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için  Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
 
 Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da  ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca  incelenmiştir.
 
Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı  verilmiştir."
 

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Türkiye CoronaVac aşı Acil Kullanım Onayı
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