Coronada karantinadaki vakalara "kırmızı" bileklik!

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta korona virüs (Covid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için başlatılan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" kapsamında karantinadaki 1600 kişi, "kırmızı" ve "mavi" bileklikler ile takip ediliyor. Uygulama öncesi izolasyona uymayıp kuralları ihlal edenler hakkında artan ihbarlar bileklikler devreye girince sıfırlandı. 'Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması'nın tüm Türkiye'de yaygın hale getirilmesi hedefleniyor. (İHA)





