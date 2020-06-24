Corona yasakları geri dönecek mi? 3. toplantıda verilen karar...

Corona virüsle mücadelede sıra ‘psikolojik’ önlemlerde. Normalleşme sürecinde doğru bilinen yanlışlar ve kurallara uymanın önemi yeni bir anlayışla anlatılacak. Toplumun corona virüs kaygısı ölçülecek. Bu kez Bilim Kurulu yerine Toplum Bilimleri Kurulu’na iş düşecek. Bölgelere göre farklı kampanya yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üç kez yaptığı Toplum Bilimleri Kurulu toplantılarında, koronavirüsten korunmanın önemi anlatmakla ilgili yeni yöntemlere başvurulması tartışılıyor.

YASAKLAR GERİ DÖNECEK Mİ?

Yasakların geri dönmesi yerine koruma kurallarına tam uyulması sağlanarak dışarıda yaşamın sürdürülmesi planlanıyor. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan tabloda, vatandaşların kuralların önemini yeterince anlamadığı değerlendirildi.

Toplantıda, koronavirüs konusunda topluma verilecek yeni mesajlar değerlendirildi. Bunun için iletişim ve kampanyayı yürütecek bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, koronavirüsle ilgili bilinen yanlış ve eksik bilgilerin doğrusunu anlatmak için öneri geliştirirken, toplumu paniğe sevk eden bilgilerle de mücadele edecek. “Maskenin koruyuculuğu olmadığı” gibi yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için kampanyalar yapılacak ve sonuçlarını gösteren veriler paylaşılacak.