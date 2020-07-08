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Corona virüsün ikinci dalgası dünyada 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Merkezi Paris'te bulunan 37 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), corona virüsün ikinci dalgasının işsizlik oranını yüzde 12'ye çıkarabileceğini bildirdi. OECD üye sayısına göre, bu, 80 milyon kişinin işsiz kalabileceği anlamına geliyor.

Corona virüsün ikinci dalgası dünyada 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir Merkezi Paris'te bulunan OECD salı günü açıkladığı son raporunda daha şimdiden koronavirüs krizinin istihdam piyasasını 2008 finansal krizinden 10 kat daha kötü vurduğunu aktardı.
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