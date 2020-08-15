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Corona virüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:55 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 12:55

Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan corona virüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi.


Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) en çok akciğerleri etkiliyor.
 
Anadolu Ajansı (AA) Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören  hastalara ait akciğer görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar  hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı.
 
Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim  Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının  son hızıyla devam ettiğini belirterek, "Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden  daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize  yakın insanların kovid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz."  ifadesini kullandı.
 
Koronavirüs testi pozitif çıkan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla  başvurduğunu anlatan Karalezli, şunları söyledi:
"Bu durum, hepimizi endişelendiriyor. Hastanelerin kapasitesi belli.  Bu kapasitelerin üzerine çıkan bir hasta sayısı olursa ne yapacağımızı hepimizin  düşünmesi lazım. İnsanların çok dikkatli olması gerekiyor. Korunmaya çok dikkat  edilmeli. 'Maske, mesafe ve hijyen' diyoruz ama insanlar görüyoruz ki bunun çok  farkında değiller. Önemsemiyorlar ama biz çok önemsiyoruz."
 
"Akciğere girince çıkışı kolay olmuyor"
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün akciğerleri etkilediği durumda,  nefes almanın çok zor olduğunun altını çizerek, halen hastaneye başvuranların da  son derece ciddi akciğer tutulumlarının olduğuna vurgu yaptı.
 
Normalde insanların oksijen seviyelerinin yüzde 98 olduğunu ifade eden  Karalezli, koronavirüse yakalananlarda oksijen seviyenin yüzde 70'lere kadar  düştüğünü belirtti. Bu durumdaki hastaların oksijen seviyelerini değişik  makinalar ve yüksek akım oksijen cihazlarıyla düzeltmeye çalıştıklarını anlatan  Karalezli, diğer zatürre durumlarında bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü  görülmediğine işaret etti.
 
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün çok farklı bilinmeyen yönü olduğuna  dikkati çekerek, şu uyarıları yaptı:
"İnsanların çok dikkat etmesini istiyoruz. Akciğere girdi mi bunun  çıkışı kolay olmuyor. Altta yatan hastalığı varsa biraz ileri yaştaysa çok  riskli. Şu an bizim takip ettiğimiz hasta yaş aralığı 40-60 yaş arası. Gençlerde  hastalığın seyri çok hızlı gidiyor. Koronavirüs tüm organları tutabiliyor.  Akciğer tutulumu varsa tablo kaçınılmaz olarak ilerliyor. İnsanların son derece  duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler çok yorulduk. Kovid hastalarıyla uğraşıyoruz  bakmamız gereken diğer hastalarımız da var. Onlar da sürekli randevu almaya  çalışıyorlar."
 
"Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor"
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer  görüntülerinden hastalığın yol açtığı tahribatı ve hastalar üzerindeki etkileri  anlattı.
 
Tedavisine rağmen nefes darlığı şikayetleri devam eden bir hastaya  uygulanan akciğer görüntülemesinde hastanın her iki akciğerinin büyük bir  bölümünü enfeksiyon kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Karalezli, "Bu  hastalığın sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Akciğer tutulumları, bu şekilde olduğu  zaman hastaları oksijen tedavisi ile gönderiyoruz. Çok yeni bir hastalık olduğu  için bu seyir nasıl olacak? Geriye dönüş var mı? Takiplerle öğrenebileceğimiz bir  durum." dedi.
 
Normal akciğer görüntüleri ile koronavirüs hastalarının akciğer  görüntüleri arasında ciddi farklar bulunduğunu belirten Karalezli, şu bilgileri  verdi:
"İnsanların aradaki farkları anlamaları için her iki akciğer  görüntülerine de yer verdim. Görüntülerdeki beyazlıklar akciğerdeki tutulumu  gösteren görüntüler ne yazık ki. Bu hastalar yoğun bakım hastaları. Filmler  birbirine az çok benzeyen şekilde. Altta yatan hastalığı olanlarda ise daha kötü  seyrediyor."
 
Kliniğe yeni başvuran bir hastanın, 5 Ağustos'ta çekilen tomografi  görüntülerindeki tipik koronavirüs görüntülerinin olduğunu ifade eden Karalezli,  hastanın bir hafta içerisindeki tomografi görüntüsünde ciddi değişiklik olduğunu  ve enfeksiyonun çok arttığını söyledi.
 
Prof. Dr. Karalezli, kritik ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini  belirterek, bu kişilerin tedavisi sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı:
"Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta  sıkıntı çekiyorlar, yüzü koyun yatırmak istiyoruz. Uzun süre yüzü koyun  yattıkları zaman yüzlerinde yaralar oluşabilir. Bu hastalar yüzü koyun  yattıklarında o rahata alıştıklarında tekrar sırt üstü yatmakta istemiyorlar.  Nefes alamamak bu çok zor bir şey. Astım hastaları nefes açlığı ile gelirler.  Tedavisini verirsiniz rahatlamış bir şekilde giderler ama bu hastalar öyle değil,  sürekli nefes açlığı içindeler. Sürekli derin nefes alamamaktan şikayetçiler.  Nefes darlığı çeken bazı hastaların çok ciddi vücut ağrıları da oluyor. Bazı  hastalar da koku almama ikinci planda kalıyor."
 

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