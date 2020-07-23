23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.311 1.04 EURO 7,9310 0.06
USD 6,8470 -0.06 ALTIN 413,650 0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Corona virüsü yendi, iki bin takipçi kaybetti!

23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:32 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 10:32

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, twitter hesabından yayınladığı mesaj ile adından söz ettirdi.


Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Koronavirüsü Yendi, Başına Bunlar Geldi" başlıklı yazısı şöyle:
 
"Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı günlerde bu hastalığa ilk yakalananlardan biri olan ve günlerce hastanede yatan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, birkaç gün önce şöyle bir tweet attı: Hastalığım sırasında verdiğim kiloları bir bir geri alıyor, aldığım takipçileri bir bir geri veriyorum.
 
Merak edip sordum kaç kilo aldığını ve kaç takipçi kaybettiğini. Akkul’un yanıtı şu oldu: 17 kilo vermiştim, 13’ünü aldım. Koronavirüsü yenip hastaneden çıktıktan sonra 2 bin takipçi kaybettim. Sağlık olsun dedik."

ETİKETLER

burak akkul twitter hesap
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.