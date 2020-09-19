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Corona virüstü son durum! Bakan Koca rakamları açıkladı...

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 19:13 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 19:29

Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının bin 432'ye ulaştığını duyurdu.


Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi  yaşamını yitirdi.  Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi  yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi  ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.
 Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat  sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.  Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda  zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.
 
 
AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık  çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik.  Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize  yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.
 
 

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