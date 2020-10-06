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Corona virüste son durumu! Bakan Koca: Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 19:37 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 20:02

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu açıkladıSon 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz" dedi.


Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi  yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1229 kişi  iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 287 bin 599'a  çıktı.
 
Toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338'e ulaştı. Hasta sayısı 327 bin  557, vefat sayısı 8 bin 553,  ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 31 bin  405 oldu.
 
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen  1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle  mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerini kullandı.
 

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