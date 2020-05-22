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Corona virüste son durum! Son 24 saatte 27 can kaybı oldu

AA |  22 Mayıs 2020 Cuma - 19:56 | Son Güncelleme : 22 05 2020 - 20:16

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 952 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.


Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip corona virüs  (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka  sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs  Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu.
 
   
 
Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test  sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276  oldu.
 
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta  sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.
 
"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında.  Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız:  kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal  mesafe." ifadelerini kullandı.
 

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