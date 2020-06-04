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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı

AA |  04 Haziran 2020 Perşembe - 20:20 | Son Güncelleme : 04 06 2020 - 20:50

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19  tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167  bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle  Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını  bildirdi. 
 
 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu.
 
Son 24 saatte 21 hasta vefat etti,  926 hasta iyileşti. Toplam test  sayısı 2 milyon 209  bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630  olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına  bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.
 
 
"Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere  ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma  ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine  özene; maske   sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi  tedbir, daha iyi sonuçtur."
 

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