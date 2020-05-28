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Corona virüste son durum: Can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

28 Mayıs 2020 Perşembe - 20:28 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 20:47

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1182 covid-19 tanısı konulduğunu, 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğunu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığını bildirdi.


Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu.
 
Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti. Toplam test  sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979, vefat sayısı 4 bin 461  olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına  bağlı hasta sayısı 339, iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu.
 
"Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere  ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı  öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek  günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı.  Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.
 
 

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