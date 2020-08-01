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Corona virüste son durum! Bakan Koca alarm veren 5 ili açıkladı

AA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:48 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 21:33

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu. Bakan Koca, "Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" dedi.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun  güncel verilerine göre, bugün 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.
 
Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869,  vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti.
 
Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 215 bin 516'ye yükseldi.
 
Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7  oldu.
 
 
 
Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
"Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu  sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta  sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."
 

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Bakan Koca corona virüs
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