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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

AA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 20:42 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 21:05

Sağlık Bakanı Koca, 30 Mayıs 2020 Corona virüs tablosunu paylaştı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 39 bin 230 olurken, 983 yeni tanı konuldu. Bugün 26 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 515'e yükseldi. Son 24 saatte bin 21 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 983 Kovid-19 tanısı  konulduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 103  ve can kaybının 4 bin 515 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısının 126 bin 984'e ulaştığını bildirdi. 
 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 39 bin 230 test yapıldı, 983 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu.
 
Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test  sayısı 2 milyon 3 bin 594, vaka sayısı 163 bin 103, vefat sayısı 4 bin 515 olarak  kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı  hasta sayısı 308, iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.
 
"Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere  ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3  bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene;  maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı  tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımında bulundu.
 

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