Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, vaka sayısı 163 bin 103, vefat sayısı 4 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 308, iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

"Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımında bulundu.