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Corona virüste son durum

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 21 can kaybı oldu.
Bakan Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." dedi


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
 
Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi  hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu. 
 
Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.
 
 
Bakan Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." dedi
 

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