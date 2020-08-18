Corona virüste kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak

Yaz aylarıyla birlikte vaka sayısında yaşanan artışın kış gelmeden kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalarda, 21 Eylül milat olacak. Uzmanlar, okulların açılmasının planlandığı bu tarihe kadar sıkı bir strateji uygulanması uyarısında bulundu ve 3 öneri getirdi...

Edinilen bilgiye göre, pandeminin kontrol altına alınması ve sonbahar aylarında beklenen artışın önlenmesiyle ilgili toplantılarda farklı öneriler tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirmelerde, önerilerin genellikle üç başlıkta toplandığı öğrenildi.

DAHA FAZLA TEST

Okulların açılmasının planlandığı 21 Eylül’e kadar olan süreçte, dört haftalık bir strateji geliştirmek gerekecek. Sağlık Bakanlığı ’nın pandeminin en yoğun olduğu dönemde, günde en fazla 54 bin test yaptığı, son dönemde ise bu rakamın 67 bine çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın, günde 150 bine çıkması öneriler arasında bulunuyor.

RİSKLİ GRUPLARA TARAMA

AB ülkelerinde yapılan araştırmalarda, “taksiciler, otobüs ve tramvay sürücüleri, restoran çalışanları ve temizlikçiler” en yüksek risk grupları olarak belirlendi. Mücadelede risk gruplarından başlayacak tarama yapılması, pozitif çıkanların izole edilmesi de tavsiyelerden biri.

KARANTİNAYI DELENLERE YAPTIRIM

Evde izolasyonda çıkan sorunların giderilmesi için de farklı öneriler getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın genelgesiyle belirlenen koşulları taşımayanlara evde izolasyon uygulanıyor. Ancak kişilerin izolasyona dikkat etmedikleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı kontrollerde bu kişilere para cezası uygulanmasının yanı sıra, ihlal yapanların öğrenci yurtlarına alınması da tartışılan konular arasında. (Hürriyet)